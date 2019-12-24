В результате исследования специалисты выяснили, что петербуржцы интересуются поездками на новогодние каникулы больше, чем жители большинства других крупных российских городов. С жителями Северной столицы конкурируют только москвичи.
В "Яндексе" добавили, что за последние 5 лет интерес петербужцев к внутреннему туризму вырос почти в 2,5 раза. Из заграничных направлений у петербужцев пользуются популярностью Турция, Италия, Таиланд и ОАЭ. На 5-м месте — Финляндия.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Яндекс" выяснил, куда новосибирцы поедут на новогодние праздники.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.