Аналитики выяснили, куда жители Петербурга поедут на Новый год

В результате исследования специалисты выяснили, что петербуржцы интересуются поездками на новогодние каникулы больше, чем жители большинства других крупных российских городов. С жителями Северной столицы конкурируют только москвичи.

В "Яндексе" добавили, что за последние 5 лет интерес петербужцев к внутреннему туризму вырос почти в 2,5 раза. Из заграничных направлений у петербужцев пользуются популярностью Турция, Италия, Таиланд и ОАЭ. На 5-м месте — Финляндия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что "Яндекс" выяснил, куда новосибирцы поедут на новогодние праздники.