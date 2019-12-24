Аналитики Яндекс.Путешествий проанализировали запросы с 15 ноября по 15 декабря и выяснили, куда жители Новосибирска поедут на новогодние каникулы.
В результате выяснилось, что сибиряки больше любят сидеть дома, чем жители других городах. Они интересуются новогодними турами на 20% реже, чем в среднем по России.
Поездкам по России в этом году жители Новосибирска посвятили около 43% декабрьских запросов.
Самой большой популярностью у новосибирцев пользуется Москва. Следом идут Пхукет и Паттайя, билеты на эти курорты Таиланда здесь ищут в 2-2,5 раза чаще, чем в других миллиониках.
Также в число популярных направлений вошли город Омск и лыжный курорт Шерегеш.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Рождество и Новый год в Дубай планируют приехать 5 млн туристов.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.