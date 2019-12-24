Яндекс выяснил, куда жители Новосибирску поедут на новогодние праздники

Аналитики Яндекс.Путешествий проанализировали запросы с 15 ноября по 15 декабря и выяснили, куда жители Новосибирска поедут на новогодние каникулы.

В результате выяснилось, что сибиряки больше любят сидеть дома, чем жители других городах. Они интересуются новогодними турами на 20% реже, чем в среднем по России.

Поездкам по России в этом году жители Новосибирска посвятили около 43% декабрьских запросов.

Самой большой популярностью у новосибирцев пользуется Москва. Следом идут Пхукет и Паттайя, билеты на эти курорты Таиланда здесь ищут в 2-2,5 раза чаще, чем в других миллиониках.

Также в число популярных направлений вошли город Омск и лыжный курорт Шерегеш.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Рождество и Новый год в Дубай планируют приехать 5 млн туристов.