В преддверии новогодних праздников российские туристы стали выбирать бюджетные направления: Турцию, ОАЭ и китайский Хайнань. Индия и Таиланд становятся все менее популярными.
По мнению аналитиков, данные изменения связаны с тем, что сократились полетные программы туроператоров, которые боятся недозагрузки. Это приводит к тому, что многие туристы предпочитают путешествовать внутри страны.
Индийский штат Гоа в этом году собираются посетить 11% туристов (в прошлом году этот показатель составлял 13%). Также отмечается снижение турпотока в Таиланд.
Все более популярными направлениями у туристов становятся ОАЭ (14,7% новогодних продаж), что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Популярность Турции выросла на 2%. На долю Китая пришлось 3% продаж на Новый год.
Ранее "Правда.ру" писала о том, что на Рождество и Новый год в Дубай планируют приехать 5 млн туристов.
Что будет в Новом году? Как все изменится в рабочем, общественном и личном плане у конкретных знаков? Идем по знакам Зодиака по порядку. Продолжаем: Лев, Дева, Весы, Скорпион. Астропрогноз для этих знаков главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой дал астролог Павел Чудинов.