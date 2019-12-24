Туристы из России начали экономить на новогодних турах

В преддверии новогодних праздников российские туристы стали выбирать бюджетные направления: Турцию, ОАЭ и китайский Хайнань. Индия и Таиланд становятся все менее популярными.

По мнению аналитиков, данные изменения связаны с тем, что сократились полетные программы туроператоров, которые боятся недозагрузки. Это приводит к тому, что многие туристы предпочитают путешествовать внутри страны.

Индийский штат Гоа в этом году собираются посетить 11% туристов (в прошлом году этот показатель составлял 13%). Также отмечается снижение турпотока в Таиланд.

Все более популярными направлениями у туристов становятся ОАЭ (14,7% новогодних продаж), что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Популярность Турции выросла на 2%. На долю Китая пришлось 3% продаж на Новый год.

Ранее "Правда.ру" писала о том, что на Рождество и Новый год в Дубай планируют приехать 5 млн туристов.