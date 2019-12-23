Это связано с бактериями, которые размножаются в туалетах самолетов. Благодаря разнообразию "еды" в самолетах, бактерии становятся невосприимчивыми к антибиотикам.
В процессе исследования специалисты использовали образцы из сточных вод самолетов 5 немецких аэропортов.
Специалисты выявили, что в сточных водах около 90% кишечных палочек из 187 выделенных, устойчивы как минимум к одному антибиотику.
Именно поэтому сточные воды из самолета гораздо опаснее обычных бытовых отходов.
Устойчивость бактерий к антибиотикам является глобальной проблемой.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.