Исследование: туалеты самолетов опасны для жителей всей планеты

Это связано с бактериями, которые размножаются в туалетах самолетов. Благодаря разнообразию "еды" в самолетах, бактерии становятся невосприимчивыми к антибиотикам.

В процессе исследования специалисты использовали образцы из сточных вод самолетов 5 немецких аэропортов.

Специалисты выявили, что в сточных водах около 90% кишечных палочек из 187 выделенных, устойчивы как минимум к одному антибиотику.

Именно поэтому сточные воды из самолета гораздо опаснее обычных бытовых отходов.

Устойчивость бактерий к антибиотикам является глобальной проблемой.