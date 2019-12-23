На Рождество и Новый год в Дубай планируют приехать 5 млн туристов

В Дубай планируют приехать 5 миллионов туристов в период Рождества и Нового года. Кроме новогоднего отдыха, в эмирате есть и другие мероприятия.

Так, в следующем году в эмирате будет проводиться подготовка к Expo 2020. Сама выставка будет открыта в октябре, но запланированы некоторые мероприятия, приуроченные к другим событиям.

В частности, в Дубае будет проводиться фестиваль шопинга. Фестиваль приурочен к проведению в стране Expo 2020 и должен стать "еще более особенным".

Праздник начнется 26 декабря 2019 года и продлится до 1 февраля 2020 года.

По количеству туристов, посетивших Дубай, Россия находится на 6-м месте.