Курорты Египта продолжают активно бороться с пластиковым мусором. Рабочие продолжают собирать целые мешки пластикового мусора с пляжей Красного моря.
Роскошный египетский курорт Хургада в этом году тоже решил отбиться от огромного количества пластикового мусора.
В июне этого года Хургада и другие города египетской провинции Красное море запретили использовать одноразовые пластиковые изделия. За использование пластиковых изделий ввели штрафы.
В результате количество пластиковых отходов снизилось до 141 тонны в ноябре. В прошлом году этот показатель равнялся 230 тоннам.
Развитие провинции Красного моря в Египте зависит от доходов туристов. Многие туристы приезжают, чтобы посмотреть красивые рифы. В настоящее время рифам грозит как глобальное потепление, так и загрязнение пластиком.
Власти серьезно относятся к системе штрафов. Так, торговый центр Хургады, который нарушил, запрет, оштрафовали на 20 000 египетских фунтов.
О человеке, который устроил эту бойню и сам был убит ответным огнем силовиков, известно немного. 39 лет. Проживал вдвоем с матерью. Она рассказала о сыне журналистам.