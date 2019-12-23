Курорты Египта спасают от мусора

Курорты Египта продолжают активно бороться с пластиковым мусором. Рабочие продолжают собирать целые мешки пластикового мусора с пляжей Красного моря.

Роскошный египетский курорт Хургада в этом году тоже решил отбиться от огромного количества пластикового мусора.

В июне этого года Хургада и другие города египетской провинции Красное море запретили использовать одноразовые пластиковые изделия. За использование пластиковых изделий ввели штрафы.

В результате количество пластиковых отходов снизилось до 141 тонны в ноябре. В прошлом году этот показатель равнялся 230 тоннам.

Развитие провинции Красного моря в Египте зависит от доходов туристов. Многие туристы приезжают, чтобы посмотреть красивые рифы. В настоящее время рифам грозит как глобальное потепление, так и загрязнение пластиком.

Власти серьезно относятся к системе штрафов. Так, торговый центр Хургады, который нарушил, запрет, оштрафовали на 20 000 египетских фунтов.