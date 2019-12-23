В 2020 году в Барселоне могут увеличить туристический налог

Власти Барселоны планируют в следующем году увеличить туристический налог. Эти планы уже получили поддержку женералитета.

Для того, чтобы данные меры вступили в силу, необходимо согласовать бюджет автономного сообщества. Сейчас максимальная туристический налог составляет в Барселоне от 65 центов до 2 евро в день. Налоговая ставка зависит от уровня жилья, чем проще жилье, тем ниже налог.

Максимальная ставка будет составлять 4 евро в день. Планируется повысить налог для пассажиров круизных лайнеров.

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