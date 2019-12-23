В 2019 году Тунис посетят 635 тысяч россиян

В период с января по ноябрь 2019 года в Тунис уехало примерно 632 000 россиян. Ещё около 3000 добавится до конца декабря. Это на 5% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает "Интерфакс", по словам главы тунисского национального офиса по туризму, до конца года в Тунис приедет примерно 9 млн иностранных граждан.

Россия занимает второе место по количеству граждан, посетивших Тунис. На первом месте находится Франция, а третье место занимает Германия.

Отмечается, что россияне едут на отдых в Тунис на 7-10 дней, выбирая систему "Всё включено" в трехзвездочных или четырехзвездочных отелях. Большая часть туристов из России - это семьи.

Тунис пользуется популярностью у и людей старшего возраста, так как курорты этой страны предлагают качественное оздоровление. Власти Туниса считают, что направление нужно перевести в статус круглогодичного, чтобы не было скачков в туристическом потоке.

Ранее сообщалось, что россияне предпочитают отдыхать внутри страны.