На курорте "Роза Хутор" появился новый арт-объект

В тоннеле трассы Б-52 на высоте 1600 метров над уровнем моря теперь живут дельфины, медузы, стаи барабулек, морской котик и гигантский кит.

Целый подводный мир теперь можно увидеть в горах Сочи. Необычный арт-объект появился в новом зимнем сезоне на курорте "Роза Хутор" на высоте 1600 метров, благодаря краснодарским художникам из команды Stenaclub и 1500 баллонам краски. В тоннеле площадью 670 квадратных метров теперь живут дельфины, медузы, стаи барабулек, морской котик и гигантский кит.

"В прошлом году в качестве эксперимента был раскрашен тоннель на высоте 1350 метров над уровнем моря — сюжет переносил наших гостей в мир дикой природы региона горного Причерноморья. Проект всем понравился, поэтому мы решили сделать что-то подобное и в этом зимнем сезоне, — отметили на курорте "Роза Хутор".

Новый арт-объект — это не просто красочные граффити. Рисунки дополнены световым и звуковым сопровождением, что дает потрясающий эффект погружения в морские глубины. Поскольку в тоннеле берет начало одна из самых простых трасс курорта — Б-52 — оценить новинку смогут практически все катающиеся гости "Роза Хутор". При создании проекта учитывалось то, что горнолыжники проводят в нем всего несколько секунд: лучше всего граффити смотрятся в движении — желающим запечатлеть тоннель не нужно останавливаться, можно использовать экшн-камеру.