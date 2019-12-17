Примите участие во II международном маркетинговом конкурсе "PROбренд"!

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" продолжает прием заявок на II международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд".

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран при условии предоставления заявок на русском языке. Цель конкурса — создание эффективной информационной и коммуникационной площадки для обмена опытом по созданию брендов, продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

К участию в конкурсе приглашаются национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, средства размещения: отели, санатории, гостевые дома, хостелы; рекламные агентства, музеи и музеи-усадьбы, рестораны и точки питания; журналисты, блогеры, фотографы; студенты вузов, колледжей и других учебных заведений; частные лица.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяете инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, выберите номинацию и подайте заявку!

Прием заявок продлится до 28 февраля 2020 года.

1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд".

Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.

2. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).

3. "Брендинг туристского объекта" (музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).

4. "Брендинг туристской организации" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис).

5. "Брендинг средств размещения и питания".

6. "Интернет-брендинг" (сайт, страница в соцсетях).

7. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).

8. "Брендированная сувенирная продукция".

9. "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик, инстаролик).

10. Журналистский вклад в популяризацию туристских брендов.

11. Вклад в популяризацию туристских брендов в блогосфере.

Участие в конкурсе бесплатное

Вся актуальная информация оперативно размещается на сайте ЕСОТ https://union-esot.com и на страницах содружества в социальных сетях.

ВАЖНО!

1. Один проект может быть подан только в одну номинацию.

2. Один участник может подать разные проекты в разные номинации.

3. На каждый проект заполняется и оформляется отдельная заявка. Заполненные заявки и дополнительные материалы принимаются на адрес электронной почты union.esot@gmail.com.

Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, ассоциации "Народные художественные промыслы России", Ассоциации Автомототуризма.