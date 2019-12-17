В Google назвали самое желанное в мире место для путешествий

Эксперты из компании Google провели анализ поисковых запросов, чтобы определить самые популярные направления для путешествий. Результат их работы был опубликован на странице Google Trands.

Первое место заняло островное государство Мальдивы. На втором месте расположилась Япония. Тройку лидеров замкнул остров Бора-Бора во Французской Полинезии. В пятерку самых желанных мест на планете попали Лас-Вегас и Мехико.

В десятку самых популярных мест для туризма вошли: штат Калифорния и Новый Орлеан, Аляска, Коста-Рика и Нью-Йорк.