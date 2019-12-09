Туристы в Турции будут платить налог за проживание в отеле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал закон, согласно которому туристы должны будут платить двухпроцентный налог за проживание в отелях. Действие закона будет вводится постепенно. С 1 апреля 2020 года и до 1 января 2021 года налог будет составлять 1%, а затем повысится до 2%.

Примечательно, что в законе прописано право президента понизить налог на половину, или увеличить его в два раза. Под действие закона попадают все объекты для проживания: кемпинги, гостевые дома, апартаменты, мотели и гостиницы.