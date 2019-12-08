В Ростуризме назвали лучшие горнолыжные курорты России

Ростуризм опубликовал список лучших горнолыжных курортов страны, а также отсортировал их по категориям. В отдельные категории были выделены курорты для новичков, для опытных лыжников, а также для отдыхающих с детьми.

Наиболее подходящими для новичков стали курорты в Шерегеш (Кемеровская область), Эльбрус (Кабардино-Балкария) и Белокуриха (Алтайский край). В ведомстве утверждают, что именно на этих курортах находится наибольшее количество учебных трасс и склонов.

Самые сложные в России горнолыжные трассы находятся на курорте Чегет в Кабардино-Балкарии. Также профессионалы могут оценить склоны в Мурманской и Сахалинской областях. Наиболее подходящими курортами для семей стали: Сочи, Манжерок (Республика Алтай) и Архыз в Карачево-Черкесии. Именно на этих курортах есть специально оборудованные детские трассы и склоны, а также аренда детского инвентаря.