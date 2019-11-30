"Аэрофлот" не будет оповещать пассажиров о посадке через SMS

Авиакомпания "Аэрофлот" прекратит со 2 декабря оповещать пассажиров о посадке с помощью SMS-сообщений. Сообщается, что уведомления в SMS будут приходить пассажирам только при изменении в расписании рейсов.

Представители компании попросили пассажиров следить за информацией о посадке на информационном табло аэропорта. В авиакомпании напомнили, что регистрация на рейсы заканчивается за 40 минут до вылета, а посадка - за 20 минут до вылета самолета.