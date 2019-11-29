Северная столица России - город Санкт-Петербург стал победителем конкурса World Travel Awards в номинации "Лучшее направление культурного туризма". Примечательно, что в другой номинации конкурса "Лучшее туристическое направление" победила Москва.
Жюри выбирали лучший город для культурного туризма между Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Римом и Санкт-Петербургом, но остановились именно на северной столице РФ.
Представители творческой интеллигенции России написали письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросили его не принимать закон об иноагентах.