Петербург стал лучшим городом мира для культурного туризма

Северная столица России - город Санкт-Петербург стал победителем конкурса World Travel Awards в номинации "Лучшее направление культурного туризма". Примечательно, что в другой номинации конкурса "Лучшее туристическое направление" победила Москва.

Жюри выбирали лучший город для культурного туризма между Нью-Йорком, Парижем, Лондоном, Римом и Санкт-Петербургом, но остановились именно на северной столице РФ.