Отель в Крыму признали лучшим в мире

Крымский отель Mriya Resort & SPA победил в четырех номинациях международной премии World Travel Awards 2019. Об этом сообщила глава Минфина Крымского полуострова Ирина Кивико.

Отель одержал победу в номинациях "Ведущая мировая управляющая компания в сфере туризма и индустрии гостеприимства", "Ведущий мировой семейный курорт с виллами класса люкс", "Ведущий мировой оздоровительный курорт" и "Ведущий мировой курорт для отдыха".

Финал конкурса прошел в Омане. Международная премия оценила 332 компании из 89 стран мира. Примечательно, что крымский отель Mriya Resort & SPA уже не первый раз становится победителем этой премии.