Стюардессы назвали незаменимый предмет в своем багаже

Стюардессы рассказали изданию The Sun о предмете, без которого они никогда не отправляются в рейс. Оказывается, бортпроводницы всегда берут с собой приталенный комбинезон из хлопка, который стоит 18 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей). Дело в том, что этот комбинезон уже получил звание "неофициальной формы стюардесс".

Бортпроводницы Амелии Паркер и Ана Фуэнтес рассказали изданию, что в Facebook есть даже неофициальное сообщество стюардесс, где они обмениваются снимками в шелковом комбинезоне. Среди достоинств комбинезона девушки отметили его свойства не мяться, поэтому его очень удобно возить в багаже.