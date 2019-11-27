Авиасообщение с Грузией, предположительно, восстановят в первой половине 2020 года. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на информированного источника в правительстве. По словам источника, в целом в Грузии заметно снизился "накал русофобии", однако в стране продолжаются митинги и акции протеста, которые не позволяют говорить о стабилизации ситуации.
Поскольку запрет на полеты принимался исключительно для безопасности российских граждан, то возобновление полетов будет реализовано только после завершения политического кризиса в Грузии. Также источник отметил, что решение принималось в одностороннем формате, поэтому его отмена будет производиться аналогично , без каких-либо консультаций с Тбилиси.
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.