РЖД показали прототип нового "модульного" плацкарта

ОАО "Российские железные дороги" представило прототип обновленного модульного плацкарта на выставке "Транспорт России". Особенность "модульности" в том, что спальные полки разделены шкафом, а для пассажиров оборудованы индивидуальные шторки и столики.

Пресс-служба РЖД сообщила, что это ещё не окончательный вариант вагона, а лишь прототип, который может быть изменен. Конструкторам удалось сохранить вместимость "модульного" вагона, поэтому он вмещает 54 пассажира, как и действующая модель плацкарта.