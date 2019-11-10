За двое суток было продано 10 тысяч ж/д билетов в Крым

Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" отчиталась о продаже более 10 тысяч железнодорожных билетов в Крым через Керченский пролив. Примечательно, что продажи билетов стартовали только два дня назад. Самым популярным направлением стала маршрут "Москва - Симферополь".

Первый железнодорожный состав по Керченскому проливу отправится в Симферополь из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00. На следующий день - 24 декабря в Симферополь отправится первый состав из Москвы в 23:45.

Приобрести железнодорожные билеты для поездки в Крым через Керченский пролив можно в кассах вокзалов, а также на официальном сайте перевозчика.