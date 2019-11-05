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Источник Правда.Ру

Спорт для туризма

Путешествия » Туризм print

Развитию туризма поможет спорт. Вопросы индустрии и лучшие практики обсудили на экономическом форуме регионов России "ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции" в Сочи. Его организаторами выступили Администрация Краснодарского края и горный курорт "Роза Хутор" при официальной поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ, Ростуризма. Среди участников более 300 представителей индустрии спорта и туризма, органов власти и бизнеса из разных регионов страны.

"Тенденция последних лет — огромное количество спортивных событий в регионах. Они стимулируют развитие туризма. Во-первых, позволяют задействовать созданную инфраструктуру. Во-вторых, загружают малый и средний бизнес. По статистике, каждый спортсмен, приехавший на мероприятие, привозит с собой трех "болельщиков". Эти люди ходят в рестораны, пользуются такси, живут в отелях. Например, средний чек участников состязаний по триатлону IronStar — 44 000 рублей. Учитывая, что в Сочи в этом году было более двух тысяч участников, сумма получается внушительная", — рассказал сооснователь IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин.

То, что все больше людей на отдыхе предпочитают активный образ жизни, подтверждают и на крупнейшем горном курорте страны "Роза Хутор" в Сочи. Сегодня здесь создана вся необходимая инфраструктура для фитнеса и проведения разного уровня спортивных соревнований: несколько открытых площадок, в том числе по подготовке к гонкам с препятствиями, игровое поле, два закрытых зала, вейк-парк и др. Организуются масштабные мероприятия, включая самый крупный в России фестиваль бега Rosa Run.

"У нас есть статистика спортивной составляющей на курорте "Роза Хутор". В прошлый год число участников кэмпов, мероприятий и посетителей залов составляло 9000 человек, за три квартала этого года показатель вырос до 24 000. Мы максимально интегрируем спортивную составляющую в туристическую. В планах — провести масштабный фитнес-фестиваль. Это будет новинка для индустрии России", — поделился фитнес-директор курорта "Роза Хутор" Александр Тургенев.

Многие сложности, с которыми сталкивается спортивная индустрия, связаны с недостатками законодательства. Это стало важной темой для обсуждений на форуме в горах Сочи. Сегодня количество людей, регулярно занимающихся фитнесом в России, составляет всего лишь три процента.

"Президентом поставлена задача, чтобы к 2024 году число вовлеченных в спорт составляло 55 процентов от общего числа населения. Но достичь этих показателей нереально, если не преодолеть некоторые законодательные барьеры. Например, сегодня фитнес убран из категорий льготных предприятий, а это означает увеличение налогов. Необходимо, чтобы работодатель, который оплачивает сотрудникам занятия фитнесом, мог принять эти расходы в зачет и уменьшить налогооблагаемую базу", — поделилась президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Некоторые шаги в изменении законодательства уже сделаны. Так, с 2020 года посетители фитнес-клубов смогут получать налоговый вычет в сумме до 15 тысяч рублей.

 

Темы спорт фитнес туризм роза хутор точка роста курорт роза хутор экономический форум
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