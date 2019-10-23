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Источник Правда.Ру

Курорт в Китае заманивает российских туристов системой "всё включено"

Путешествия print

Город Санья в Китае планирует составить конкуренцию Турции в сфере туризма. Для этого отели курорта Хайнань начали внедрять систему "всё включено", ориентированную на туристов из России. Как пояснил президент совета директоров международного туристического сервиса города Санья Ван Дон Чин, Китай намерен перенимать опыт туризма других стран и становиться более конкурентноспособным.

Чин также рассказал, что для настройки системы "всё включено" в отелях Хайнаня пригласили турецких специалистов. Изначально система будет внедрена в пятизвездочных и четырехзвездочных. Затем специалисты доберутся и до отелей с тремя и меньше звездами. Примечательно, что стоимость услуг отелей, которые будут подключены к системе "всё включено", не изменится. По словам Ван Дона Чина, 6 дней пребывания на курорте обойдутся примерно в 50 тысяч рублей на одного человека.

Уже сейчас объем российских туристов на курорте Хайнань составляет треть от общего турпотока.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в Турции могут отказаться от системы "всё включено". В Турции считают, что данная система уже давным-давно устарела и от нее нужно быстрее отказываться. Она, по мнению многих, убивает аутентичность страны и мешает туристам познавать местную культуру и национальную кухню.

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Темы санья китай отели туризм хайнань ван дон чин всё включено
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