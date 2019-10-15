Biletix: куда недорого будет слетать в ноябрьские праздники

Эксперты назвали самые бюджетные направления для путешествий в предстоящие ноябрьские праздники.

Данные рейтинга, составленного онлайн-тревел-агентством Biletix, опубликовал сегодня RT.

Самым выгодным направлением для путешествий за границу в предстоящие длинные выходные назван Минск. По данным Biletix, авиабилеты из Москвы туда-обратно будут стоить от 6,2 тысяч рублей. Второе место занимает армянский город Гюмри — 11,5 тысяч рублей.

На третьем месте Рига (Латвия) — от 12,2 тысяч рублей, Лейпциг (Германия) — от 13,2 тысяч рублей и Братислава (Словакия) — от 14,4 тысяч рублей.

Что касается поездок внутри страны, то в числе самых доступных направлений с вылетом из Москвы туда-обратно отмечены поездки в Мурманск (от 5 тысяч рублей), Санкт-Петербург (5,3 тысяч рублей), Казань (от 6,8 тысяч рублей) и Краснодар (от 6,9 тысяч рублей).

Если же хочется погреться на солнышке, то эксперты Aviasales рекомендуют Хургаду, Дубай, Хайнань, Пхукет и Гоа. Там где столбики термометров будут показывать до +32°С.

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Фото: uralairlines. ru