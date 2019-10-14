"Роза Хутор" открывает продажу пакетных туров с вылетом из Красноярска

Курорт запускает продажу новых пакетных туров "Зима на Роза Хутор" с прямыми авиаперелетами из Москвы и Красноярска.

Полетная программа из Москвы стартует 19 декабря и будет осуществляться регулярно по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям до 5 апреля. Вылет из Москвы (Домодедово) запланирован на 13.30, обратный рейс из Сочи — 16.35. Продолжительность пакетного предложения от 3 до 14 ночей. В стоимость тура входят авиаперелет с провозом багажа и горнолыжного оборудования, групповой трансфер до курорта и обратно, проживание в отелях курорта разных категорий, завтрак (кроме апартаментов "Вальсет"), ски-пассы (зависит от продолжительности тура), поездка на родельбане, 2-часовое посещение катка "Пингвиния" с арендой коньков, а также 10 % скидки на прокат оборудования, занятия с инструктором, покупки в сувенирном магазине. Стоимость пакета из Москвы составит от 19 000 рублей на человека.

Полетная программа из Красноярска будет продолжаться с 20 декабря и до 27 марта с вылетами по пятницам и воскресеньям (в Сочи — 19.00, обратно — в 23.00). Пакетный тур из Красноярска включает аналогичные опции, его стоимость составит от 53 000 на человека.

Все рейсы из Москвы и Красноярска будет осуществлять авиакомпания Nord Star.

"Мы полагаем, что наши новые пакетные предложения будут весьма востребованы. Это гораздо более выгодный формат, уже содержащий дисконт на все услуги. Кроме того, покупать такие туры еще и очень удобно — пакет включает весь набор сервисов, необходимых нашим гостям. Все уже продумано, можно ни о чем не беспокоиться, а получать удовольствие от катания и отдыха на нашем курорте", — отметил заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" Антон Ставенко.

Забронировать пакетный тур "Зима на Роза Хутор" можно в интернет-магазине курорта: https://shop.rosaski.com/offers/rk-winter/

К услугам гостей самая большая зона горнолыжного катания в России — 102 км трасс, 29 подъемников, более 300 инструкторов, ски-сервис. С ожидаемым введением единого ски-пасса на всех горных курортах Сочи в новом зимнем сезоне отдыхающим на "Роза Хутор" будет доступно около 160 км трасс.