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Источник Правда.Ру

Российские туристы считают Хельсинки самым скучным городом Европы

Путешествия print

Специалисты сервиса Aviasales провели опрос с целью выяснить, какие города в Европе российские путешественники считают самыми скучными.

О результатах исследования сообщает российское информационное интернет-агентство Ura. ru.

Самым скучным городом в Европе оказалась столица Финляндии Хельсинки. За этот город проголосовали почти треть — 30% — опрошенных.

Второе место с 25% голосов заняла столица Словакии Братислава. Третье место с 15% голосов досталось Карловым Варам, курортному городку в Чехии.

К скучным городам Европы российские путешественники отнесли также, например, Мюнхен в Германии, столицу Варшавы Польшу и Пизу в Италии.

Темы пиза опрос чехия мюнхен италия польша варшава рейтинг туристы германия словакия хельсинки финляндия братислава путешествия путешествие карловы вары
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