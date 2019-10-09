Туристам из России посоветовали летать в Доминикану вместо Турции

Вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда можно отправиться на отдых вместо курорта Анталья в Турции, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.

По словам специалиста, по инфраструктуре, климату и цене с Турцией сравнимо все Средиземноморское побережье. Российским туристам стоит рассмотреть варианты отдыха на Кипре и на Балканах, уточняет радиостанция "Говорит Москва". В качестве альтернативы эксперт также назвал Грецию, Италию, Доминикану и Юго-Восточную Азию.

Ранее Анталья заняла 16 позицию в рейтинге самых перегруженных туристами мест, опережая в этом списке Токио, Дубай и Стамбул.

Напомним, в сентябре были названы самые главные причины смерти туристов из России в Турции. Среди них - невнимательность на дорогах и чрезмерное потребление спиртного.