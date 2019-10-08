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Составлен рейтинг лучших санаторных курортов России для отдыха осенью

Путешествия print

Специалисты агентства "ТурСтат" выяснили, какие направления России для санаторно-курортного отдыха осенью наиболее популярны у жителей страны.

О результатах исследования сообщают "РИА Новости".

Наиболее популярными направлениями для санаторно-курортного отдыха у россиян этой осенью стали Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Алтайский край и Подмосковье.

В Краснодарском крае, сообщает "ТурСтат", жителей России больше всего привлекают Анапа и Сочи, а, например, в Ставрополье — Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск.

Примечательно, что дешевле всего проживание, питание и лечение обходятся в Евпатории и Анапе, а дороже всего — в Белокурихе.

Темы отдых осень турист отпуск курорт лечение туристы санаторий белокуриха путешествие путешествия ставрополье краснодарский край
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