Власти Египта запретят туристам кормить рыб в ходе дайвинг-туров

Власти Египта попросят иностранных туристов не кормить рыб в ходе дайвинг-туров.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России, передают "РИА Новости".

Туристов также попросят не ломать кораллы, не выбрасывать в море мусор, остатки пищи или же химикаты. Каир будет строго следить за работой компаний, которые организуют дайвинг-туры.

Индустрия туризма, поясняют необходимость вводимых правил экологи из Египта, пагубно влияет на морскую флору и фауну.

Согласно данным египетских средств массовой информации, в минувшем году страну посетило по меньшей мере 11,3 миллиона туристов. 3 миллиона отдыхающих, сообщают СМИ Египта, погружались в Красное море с аквалангом.

Примечательно, что пока нововведения носят рекомендательный характер, но власти обещают строго следить за их выполнением.