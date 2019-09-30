Сервис для поиска карт Maps. me составил рейтинг регионов России, которыми иностранные туристы летом текущего года интересовались чаще всего.
Первые три места рейтинга заняли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Калининградская область, сообщают "Известия".
В лидерах оказались также Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.
Многие звезды успели обзавестись коттеджами, и чета Николаев-Проскурякова — не исключение. Они заняли небольшой участок в элитном поселке "Барвиха-2". Здесь находится двухэтажный особняк супругов.