Исследование: чаще всего иностранцы летают в Петербург и Калининград

Сервис для поиска карт Maps. me составил рейтинг регионов России, которыми иностранные туристы летом текущего года интересовались чаще всего.

Первые три места рейтинга заняли Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Калининградская область, сообщают "Известия".

В лидерах оказались также Бурятия, Краснодарский край, Адыгея, Татарстан, Красноярский край и Владимирская область.