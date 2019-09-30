Россиянку отказались заселять в отель из-за отсутствия свободных мест

Туристку из России отказались заселять в отель из-за отсутствия свободных мест, а затем выгнали на улице вместе с чемоданами.

По словам женщины, за путевки она заплатила почти 200 тысяч рублей. На курорт россиянка полетела вместе с двумя маленькими детьми - трех и четырех лет, а также с 70-летней матерью.

"Охранник схватил мой чемодан и утащил куда-то, дети в шоке, бабушка 70-летняя. Нас прямо выгнали из отеля, поставили нам чемоданы на улице. Дети плачут. Смотрите, у меня руки трясутся", - рассказал туристка, передает телеканал "Царьград".

Администрация отела отказала женщине в заселении, сославшись на отсутствие свободных номеров. Затем к ней подошел охранник и буквально вытолкнул за дверь. Туристическая компания предложила своей клиентке другой отель.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, факты перепродаж в турецких гостиницах - не редкость. Турист вправе требовать отель именно той категории, которая была изначально заявлена при бронировании.

Напомним, в начала года десятки российских туристов погибли на курортах Турции из-за алкогольного опьянения. Исполнительный директор "Уральской ассоциации туризма" Михаил Мальцев и главный редактор портала "Туризм.ру" Алексей Песков обвиняют в этом систему "все включено".

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