Популярность all inclusive среди россиян связали с дефицитом в прошлом

Россияне чаще всего выбирают систему all inclusive ("все включено") на отдыхе, поскольку в прошлом в стране был постоянный дефицит продуктов. Такое мнение высказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его словам, прошлый век в истории России связан с войнами, перестройкой и дефицитом продуктов. "Поэтому нашему человеку хочется есть много и недорого. "Все включено" похоже на привычную советскую столовую. Ресторанов в СССР было мало, поэтому нет ресторанной культуры, она только сейчас начинает складываться", - сказал эксперт.

Он добавил, что удобство такого формата связано с тем, что россияне слабо владеют иностранными языками. Если в меню можно не понять описание блюда, то при формате "все включено" можно просто увидеть и взять, заключил Бухаров.

Ранее руководитель Ростуризма Олег Сафонов заявил, что система "все включено" имеет советские корни. Прообразом нынешней all inclusive была система лечения и оздоровления, придуманная и развивавшаяся в СССР с 1920-х годов, заверил чиновник.