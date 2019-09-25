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ВЦИОМ: 24% российских туристов пожаловались на высокие цены в Крыму

Путешествия print

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, понравилась ли российским туристам поездка на Крымский полуостров.

О результатах исследования сообщает агентство новостей FederalCity.

Почти четверть россиян — 24% опрошенных — пожаловались специалистам на высокие цены в Крыму. 7% респондентов признались, что недовольны оказанным им сервисом и банковским обслуживанием.

5% посетовали, что Крымский полуостров чересчур далеко.

Больше всего же граждан Российской Федерации — 20% опрошенных — в Крыму привлекает море и хорошие пляжи. Чуть меньше — 17% — респондентов — похвалили природу полуострова.

14% опрошенных остались довольны солнцем и климатом, а 8% отметили достопримечательности и памятники истории.

4% россиян заявили социологам, что приезжают в Крым "по привычке".

Ранее ВЦИОМ сообщил, что подавляющее большинство россиян провели летний отпуск на даче или же дома.

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Темы крым вциом отдых отпуск отдых в крыму
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