Определены самые дешевые направления путешествий на Новый год

Сервис бронирования путешествий OneTwoTrip определил самые дешевые направления для путешествий в новогодние каникулы. Эксперты рассматривали привлекательные предложения с вылетом 30 декабря и возвращением через неделю. Самыми экономичными стали путешествия в Минск, Вильнюс и Ригу.

По информации сервиса, если покупать билеты в сентябре, то дорога до Минска будет стоить около 6,5 тысяч рублей. При покупке билетов заблаговременно, путешествие в Ригу обойдется в 10 тысяч рублей. Поезда в Вильнюс обойдется чуть дороже - 11 тысяч рублей.