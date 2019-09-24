Китайцы спровоцировали туристический коллапс в Царском селе

Министерство культуры РФ поручило департаменту музеев и государственному музею-заповеднику "Царское село" разобраться с потоком иностранных туристов.

Замминистра культуры Анна Манилова сообщила, что в ведомство поступают жалобы о туристическом коллапсе в Царском селе. По ее словам, из-за многочисленных китайских групп российские туристы не могут посетить достопримечательность. Проблема еще заключается в том, что размер музея нельзя увеличить по понятным причинам.

Анна Манилова призвала навести порядок в Царском селе, чтобы туристы, приезжающие со всех уголков России не стояли в очередях. Замминистра культуры предлагает создать систему, которая будет утверждать определенные дни для посещения российских достопримечательностей иностранными туристами.

Директор музея-заповедника "Царское село" Ольга Таратынова заявила, что в следующем году музей планирует ввести электронную продажу билетов по паспорту. По ее словам, сейчас очередь в музей за билетами составляет 4 часа.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что двое китайских туристов избили гражданку России в Царском селе.

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