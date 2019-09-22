Туристов в Тунисе заблокировали в отеле из-за банкротства туроператора

Сотрудники отеля в Тунисе запретили клиентам британского туроператора Thomas Cook, оказавшегося на грани банкротства, покидать гостиницу и требуют еще раз заплатить за проживание.

Как пишет издание The Independent, от туристов, которые уже собирались выезжать в аэропорт, потребовали выплатить до 2,5 тысяч евро. Британцев отказались выпустить из отеля, пока они не заплатят. При этом клиенты туроператора уверяют, что они оплатили свои туры еще в Великобритании.

"Гостям, которые должны были сегодня улететь домой, не позволили уехать, пока они не заплатят снова, хотя они уже платили в Британии. Тех, кто отказались или не смогли заплатить снова за свой отдых, держат как заложников", - рассказал журналистам один из туристов.

Отель заблокировал ворота, а также выдал всем вылетающим выходные счета. Представители Thomas Cook направились в отель для уточнения ситуации. Британские консульство в Тунисе осведомлено о случившемся.