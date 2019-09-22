Наиболее частными причинами смерти российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность на улицах, неумеренное потребление алкоголя и состояние здоровья. Об этом рассказал генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.
По его словам, россиянам следует помнить об умеренности в потреблении крепких спиртных напитков во время отдыха. "Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится", - подчеркнул эксперт.
Он также посоветовал обращать внимание на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре.
Еще одним фактором риска является состояние здоровья. "Важно понимать, что хронические заболевания и возраст часто становятся причинами летального исхода на отдыхе", - заключил представитель форума.
За первые шесть месяцев текущего года Турция стала самым популярным местом отдыха для российских туристов. Эту страну посетили более 2,6 миллиона россиян.
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