Алкоголь назван одной из главных причин смерти россиян в Турции

Наиболее частными причинами смерти российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность на улицах, неумеренное потребление алкоголя и состояние здоровья. Об этом рассказал генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.

По его словам, россиянам следует помнить об умеренности в потреблении крепких спиртных напитков во время отдыха. "Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится", - подчеркнул эксперт.

Он также посоветовал обращать внимание на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре.

Еще одним фактором риска является состояние здоровья. "Важно понимать, что хронические заболевания и возраст часто становятся причинами летального исхода на отдыхе", - заключил представитель форума.

За первые шесть месяцев текущего года Турция стала самым популярным местом отдыха для российских туристов. Эту страну посетили более 2,6 миллиона россиян.