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Алкоголь назван одной из главных причин смерти россиян в Турции

Путешествия » Туризм print

Наиболее частными причинами смерти российских туристов на отдыхе в Турции становятся невнимательность на улицах, неумеренное потребление алкоголя и состояние здоровья. Об этом рассказал генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков.

По его словам, россиянам следует помнить об умеренности в потреблении крепких спиртных напитков во время отдыха. "Не стоит думать, что с человеком, который в 45-градусную жару выпил несколько рюмок водки и прыгнул в холодный бассейн, ничего не случится", - подчеркнул эксперт. 

Он также посоветовал обращать внимание на то, что турецкие водители менее тщательно соблюдают правила дорожного движения и не пропускают пешеходов на зебре. 

Еще одним фактором риска является состояние здоровья. "Важно понимать, что хронические заболевания и возраст часто становятся причинами летального исхода на отдыхе", - заключил представитель форума. 

За первые шесть месяцев текущего года Турция стала самым популярным местом отдыха для российских туристов. Эту страну посетили более 2,6 миллиона россиян. 

Темы туризм алкоголь невнимательность смерть россиян в турции
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