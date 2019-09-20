Сервис бронирования авиабилетов Tvil.ru рассказал о том, что крымские курорты в текущем туристическом сезоне обогнали по популярности курорты Турции. По информации сервиса, особым спросом пользуются дешевые курорты - Евпатория, Геленджик и Анапа.
Примечательно, что самым дорогостоящими для проживания курортами признаны: Севастополь, Сочи и Ялта. В десятку лидеров по популярности также вошли: Алушта, Алупка, Феодосия и Судак.
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