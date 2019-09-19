Мужчина нарядился священником и отправился путешествовать на самокате

Переодетый в священника мужчина проехал более двух тысяч километров на электросамокате. Видеозаписи с ним появлялись из разных городов России и Белоруссии.

Как уточняет портал Readovka, сначала мужчину в черной рясе заметили в Ростове, затем он пересек всю Белоруссию и добрался до Бреста. Во время своего путешествия он проезжал Минск, где "нарушил все возможные правила дорожного движения и скрылся", уточняет ресурс.

Позднее выяснилось, что путешественник не является священнослужителем. "Он не священник - он глухонемой и может быть где угодно, едет куда глаза глядят. Он попрошайничает и очень успешно. Он неграмотный, вполне безобидный, больной человек. Такой у него образ жизни", - рассказал порталу знакомый мужчины.

Однако "священник" все же имел отношение к РПЦ. Он был пострижен в иноки в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре, однако пробыл там недолго.