Переодетый в священника мужчина проехал более двух тысяч километров на электросамокате. Видеозаписи с ним появлялись из разных городов России и Белоруссии.
Как уточняет портал Readovka, сначала мужчину в черной рясе заметили в Ростове, затем он пересек всю Белоруссию и добрался до Бреста. Во время своего путешествия он проезжал Минск, где "нарушил все возможные правила дорожного движения и скрылся", уточняет ресурс.
Позднее выяснилось, что путешественник не является священнослужителем. "Он не священник - он глухонемой и может быть где угодно, едет куда глаза глядят. Он попрошайничает и очень успешно. Он неграмотный, вполне безобидный, больной человек. Такой у него образ жизни", - рассказал порталу знакомый мужчины.
Однако "священник" все же имел отношение к РПЦ. Он был пострижен в иноки в Высоко-Петровском ставропигиальном монастыре, однако пробыл там недолго.
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