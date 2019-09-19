Алтайский край возглавил рейтинг любимых регионов у туристов из России

Специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip провели опрос с целью выяснить, какие регионы Российской Федерации привлекают российских туристов.

О результатах исследования сообщает ТАСС.

Выяснилось, что больше всего привлекают туристов из России Алтайский край, Краснодарский край и Камчатка.

Четвертое и пятое место рейтинга заняли Санкт-Петербург и Калининградская область соответственно.

Брянская, Орловская, Липецкая, Томская, Кемеровская, Калужская, Новгородская, Самарская, Псковская и Тюменская области, а также Республики Марий Эл, Коми и Хакасия совсем не интересуют российских туристов, сообщает ТАСС.