Специалисты сервиса путешествий OneTwoTrip провели опрос с целью выяснить, какие регионы Российской Федерации привлекают российских туристов.
О результатах исследования сообщает ТАСС.
Выяснилось, что больше всего привлекают туристов из России Алтайский край, Краснодарский край и Камчатка.
Четвертое и пятое место рейтинга заняли Санкт-Петербург и Калининградская область соответственно.
Брянская, Орловская, Липецкая, Томская, Кемеровская, Калужская, Новгородская, Самарская, Псковская и Тюменская области, а также Республики Марий Эл, Коми и Хакасия совсем не интересуют российских туристов, сообщает ТАСС.
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