Опрос: россияне мечтают побывать в США, Турции, Франции и Италии

Аналитический центр НАФИ провел опрос с целью выяснить, какие туристические направления являются для россиян самыми желанными.

О результатах исследования сообщает агентство новостей РИА.

Большинство граждан Российской Федерации выбрали бы для своего путешествия Италию и Францию.

Многие респонденты также мечтают побывать в США и Турции.

Лишь каждый десятый опрошенный заявил, что не хотел бы выезжать за границу.