Аналитический центр НАФИ провел опрос с целью выяснить, какие туристические направления являются для россиян самыми желанными.
О результатах исследования сообщает агентство новостей РИА.
Большинство граждан Российской Федерации выбрали бы для своего путешествия Италию и Францию.
Многие респонденты также мечтают побывать в США и Турции.
Лишь каждый десятый опрошенный заявил, что не хотел бы выезжать за границу.
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