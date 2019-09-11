Путин рассказал о государственной поддержке туризма

Президент России Владимир Путин заявил, что туристическая отрасль в стране получит государственную поддержку. По его словам, туристическая отрасль РФ должна становится более конкурентноспособной.

"Мы продолжим содействовать развитию туристической отрасли. Необходимо внедрять передовые сервисы и ориентироваться на новейшие технологические разработки", - заявил Владимир Путин в Санкт-Петербурге, где проходит сессия Генассамблеи Всемирной туристской организации.

В качестве примера российский президент привел систему электронных виз, которую в ближайшее время планируют внедрить в России.