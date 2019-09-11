С января 2021 года в России заработает электронная визовая система, которая позволит сделать из РФ государство с самым лояльным визовым режимом среди развитых стран. Об этом заявила глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.
"Это прорывное решение не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира", - отметила она, выступая на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации.
По ее словам, в настоящее время в туристической отрасли России действуют самые передовые мировые тенденции: снятие визовых ограничений, цифровизация.
Напомним, в конце августа МИД России предложил упростить процедуру выдачи виз туристам из других стран. Также в ведомстве посчитали необходимым увеличить максимальный срок пребывания туристов в стране с месяца до полугода.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с начала туристического сезона в Турции погибли 88 граждан России. Об этом рассказал посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
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