Ночью в понедельник, 9 сентября, в порт Владивостока зашел самый крупный в истории России круизный лайнер Spectrum of the Seas. На его борту находятся около пяти тысяч пассажиров и более тысячи членов экипажа.
Как уточняет агентство РИА"Восток-Медиа", Владивосток смог принять лайнер после дноуглубительных работ, которые провели, чтобы расширить возможности города в плане круизного туризма. Гостей лайнера поприветствовала делегация, представляющая принимающую сторону: администрация города и края, представители морского вокзала и портовых властей.
Пассажиры лайнера прогуляются по городу и осмотрят его главные достопримечательности. Некоторые останутся во Владивостоке, чтобы совершить путешествие по Транссибирской магистрали.
Лайнер Spectrum of the Seas вмещает до пяти тысяч пассажиров и 1550 членов экипажа. Судно ввели в эксплуатацию в апреле 2019 года.
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