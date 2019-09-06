Кремль и Красная площадь были признаны главными достопримечательностями столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного туристическим сервисом OneTwoTrip.
Эксперты опросили более тысячи респондентов в преддверии Дня города. За Кремль и Красную площадь проголосовали 88% опрошенных. Далее следует Храм Василия Блаженного (34,4%), а на третьем месте - Большой театр (30%). Также любимыми объектами в столице россияне назвали московский метрополитен, храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Москва-Сити и Мавзолей Ленина.
Самой популярной зоной отдыха в Москве туристы назвали ВДНХ (43% голосов). Около 32% респондентов выбрали Парк культуры им. Горького. На третьем месте оказался Музей-заповедник "Царицыно" - 26,7% голосов. Парк "Зарядье" отметили только 17,6% опрошенных. Третьяковская галерея стала самым любимым музеем столицы - ее выбрали больше половины респондентов (58%).
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва обеспечивает рабочими местами более двух миллионов людей, проживающих в Подмосковье. Если такие крупные агломерации исчезнут, то большинство регионов страны "окунутся в нищету". Об этом заявил Сергей Собянин.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.