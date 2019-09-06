Кремль и Красную площадь признали главными символами Москвы

Кремль и Красная площадь были признаны главными достопримечательностями столицы. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного туристическим сервисом OneTwoTrip.

Эксперты опросили более тысячи респондентов в преддверии Дня города. За Кремль и Красную площадь проголосовали 88% опрошенных. Далее следует Храм Василия Блаженного (34,4%), а на третьем месте - Большой театр (30%). Также любимыми объектами в столице россияне назвали московский метрополитен, храм Христа Спасителя, сталинские высотки, Москва-Сити и Мавзолей Ленина.

Самой популярной зоной отдыха в Москве туристы назвали ВДНХ (43% голосов). Около 32% респондентов выбрали Парк культуры им. Горького. На третьем месте оказался Музей-заповедник "Царицыно" - 26,7% голосов. Парк "Зарядье" отметили только 17,6% опрошенных. Третьяковская галерея стала самым любимым музеем столицы - ее выбрали больше половины респондентов (58%).

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Москва обеспечивает рабочими местами более двух миллионов людей, проживающих в Подмосковье. Если такие крупные агломерации исчезнут, то большинство регионов страны "окунутся в нищету". Об этом заявил Сергей Собянин.

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