Этим летом россияне чаще всего летали в Италию, Турцию и Испанию

Сервис по поиску авиабилетов Skyscanner составил рейтинг стран, в которые самостоятельные туристы из России бронировали авиабилеты этим летом чаще всего.

Первое место досталось Италии, второе — Турции, а третье — Испании.

В десятку рейтинга вошли также Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения.

В число популярных среди россиян летних направлений также можно отнести Вьетнам, Индию и Индонезию.

Примечательно, что лидером по темпам роста турпотока стала Сербия — спрос на перелеты в бывшую югославскую республику увеличился на 71%.