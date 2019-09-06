Сервис по поиску авиабилетов Skyscanner составил рейтинг стран, в которые самостоятельные туристы из России бронировали авиабилеты этим летом чаще всего.
Первое место досталось Италии, второе — Турции, а третье — Испании.
В десятку рейтинга вошли также Черногория, Грузия, Болгария, Греция, Германия, Франция и Армения.
В число популярных среди россиян летних направлений также можно отнести Вьетнам, Индию и Индонезию.
Примечательно, что лидером по темпам роста турпотока стала Сербия — спрос на перелеты в бывшую югославскую республику увеличился на 71%.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.