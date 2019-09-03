Сотрудники сервиса по бронированию билетов Aviasales определили самые невыгодные туристические направления для путешествий осенью 2019 года. Эксперты исходили из повышения стоимости авиабилетов в течение последнего времени.
Самым экономически невыгодным направлением стала Венгрия. Стоимость авиабилетов в эту страну из России выросла на 29%, и теперь составляет около 15 тысяч рублей. На втором месте - Грузия. Из-за отмены авиасообщения в страну придется лететь с пересадками, что чревато дополнительными расходами. Эксперты оценили переплату в 25%, поэтому за авиабилет в Грузию придется заплатить 15 тысяч рублей.
Тройку лидеров закрывает Кипр. Стоимость авиабилетов на остров повысилась на 21%, примерно до 17,5 тысяч рублей. Также в десятку антирейтинга вошли Армения, Молдавия, Азербайджан, Мексика, Болгария, Германия и Финляндия.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что россияне все меньше пользуются услугами турагентств. Жители РФ предпочитают сами планировать путешествия по стране.
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