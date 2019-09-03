РФ не попала в лидеры рейтинга стран для путешествий по дикой природе

Международное агентство True Luxury Travel провело исследование с целью выяснить, какая страна является лучшей для путешествий по дикой природе.

Первое место рейтинга заняла Финляндия. На втором и третьем местах расположились Швеция и Бразилия соответственно.

Дальше в рейтинге значатся Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.

России досталось лишь 14-ое место рейтинга лучших стран для путешествий по дикой природе.

Всего в рейтинг от True Luxury Travel, отметим, вошли 60 государств мира.