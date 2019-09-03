Международное агентство True Luxury Travel провело исследование с целью выяснить, какая страна является лучшей для путешествий по дикой природе.
Первое место рейтинга заняла Финляндия. На втором и третьем местах расположились Швеция и Бразилия соответственно.
Дальше в рейтинге значатся Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.
России досталось лишь 14-ое место рейтинга лучших стран для путешествий по дикой природе.
Всего в рейтинг от True Luxury Travel, отметим, вошли 60 государств мира.
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