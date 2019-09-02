Обнаруженная в Крыму пещера откроется для туристов следующим летом

Летом будущего года для туристов откроется рекреационная часть пещеры "Таврида". Об этом заявил глава Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

"Открытие пещеры мы планируем к сезону 2020 года, к лету. Мы надеемся, что успеем сделать рекреационный комплекс на базе этой пещеры, то есть к июню-июлю 2020 года", - цитирует его слова агентство РИА"Новости".

Планируется, что доступная для туристов зона составит порядка 400 метров, оставшаяся часть будет закрыта шлюзами для сохранности микроклимата. В самой пещере будет создан научный и образовательный кластер.

Напомним, пещера была обнаружена в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных. Для ее детального изучения были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники и специалисты по радиоизотопному датированию.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в минувшем году в Мексике на территории штата Кинтана-Роо исследователи нашли самую большую в мире затопленную пещеру. Протяженность пещеры составляет 347 километров.

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