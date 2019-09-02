Летом будущего года для туристов откроется рекреационная часть пещеры "Таврида". Об этом заявил глава Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.
"Открытие пещеры мы планируем к сезону 2020 года, к лету. Мы надеемся, что успеем сделать рекреационный комплекс на базе этой пещеры, то есть к июню-июлю 2020 года", - цитирует его слова агентство РИА"Новости".
Планируется, что доступная для туристов зона составит порядка 400 метров, оставшаяся часть будет закрыта шлюзами для сохранности микроклимата. В самой пещере будет создан научный и образовательный кластер.
Напомним, пещера была обнаружена в Белогорском районе Крыма во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи нашли в пещере останки древних хищников и других животных. Для ее детального изучения были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники и специалисты по радиоизотопному датированию.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в минувшем году в Мексике на территории штата Кинтана-Роо исследователи нашли самую большую в мире затопленную пещеру. Протяженность пещеры составляет 347 километров.
Читайте также: Ученые допустили жизнь подо льдами Антарктиды
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Бывает так, что нужно быстро похудеть к какому-то событию. Отпуск, свадьба, выход на красную дорожку. Питьевая семидневная диета хорошо решит эту задачу.
Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.
В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей