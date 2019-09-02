Крепкий сон стал самой частой причиной опозданий на самолет

Хотя бы раз в жизни на самолет опаздывали около 10% туристов из России. Чаще всего люди просыпают свой рейс или путают дату и время вылета. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом по поиску авиабилетов Aviasales.

В опросе приняли участие почти 180 тысяч российских путешественников. Оказалось, что каждый десятый опрошенный пропускал свой рейс. Чаще всего туристы опаздывают на самолет, поскольку просыпают время вылета. Некоторые респонденты пропускали свой рейс из-за путаницы в датах и времени вылета. Часть путешественников невнимательно прочитали сообщение о его переносе на более раннее время.

Пробки на дороге и очереди на паспортном контроле также оказались частыми причинами опозданий на самолет. Один из опрошенных признался, что пропустил свой рейс, увлекшись покупками в магазине Duty Free.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что укусы обезьян вошли в число проблем, с которыми туристы из России чаще всего обращались за медицинской помощью во время отдыха за границей. К другим частым причинам обращений к врачам относятся простудные заболевания, травмы, а также укусы насекомых.

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