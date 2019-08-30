Больше 40% туристов с детьми из России, которые решили отложить начало нового учебного года и продлить свой летний отдых, встретят первые дни сентября в Крыму. Об этом сообщает сервис путешествий Tutu.ru.
Специалисты проанализировали авиабилеты, купленные на портале в июле-августе с прилетом обратно 3 сентября. Выяснилось, что большинство родителей с детьми-школьниками от 6 до 17 лет, которые решили продлить отдых, проведут первые дни сентября в Симферополе. Таких оказалось 42%. Еще 17% встретят День знаний в Сочи. Более 8% продлят каникулы в Анапе, а 4,5% в Геленджике.
В список также вошли вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Новороссийск. В рейтинге зарубежных направлений первые три строчки занимают Черногория, Испания и Болгария, отмечают эксперты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что укусы обезьян вошли в число проблем, с которыми туристы из России чаще всего обращались за медицинской помощью во время отдыха за границей. К другим частым причинам обращений к врачам относятся простудные заболевания, травмы, а также укусы насекомых.
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Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.
Грузины в конце советского периода были уверены, что смогут жить лучше и хорошо без России. Мамардашвили говорил, что россияне едят селедку на газетах, а грузины-то - люди цивилизованные. Но "дивный новый мир" в Грузии пока не наступил. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал историк Олег Айрапетов.