Чаще всего российские школьники продлевают летний отдых в Крыму

Больше 40% туристов с детьми из России, которые решили отложить начало нового учебного года и продлить свой летний отдых, встретят первые дни сентября в Крыму. Об этом сообщает сервис путешествий Tutu.ru.

Специалисты проанализировали авиабилеты, купленные на портале в июле-августе с прилетом обратно 3 сентября. Выяснилось, что большинство родителей с детьми-школьниками от 6 до 17 лет, которые решили продлить отдых, проведут первые дни сентября в Симферополе. Таких оказалось 42%. Еще 17% встретят День знаний в Сочи. Более 8% продлят каникулы в Анапе, а 4,5% в Геленджике.

В список также вошли вошли Краснодар, Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Новороссийск. В рейтинге зарубежных направлений первые три строчки занимают Черногория, Испания и Болгария, отмечают эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что укусы обезьян вошли в число проблем, с которыми туристы из России чаще всего обращались за медицинской помощью во время отдыха за границей. К другим частым причинам обращений к врачам относятся простудные заболевания, травмы, а также укусы насекомых.

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